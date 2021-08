Eva Ayllón tras percance de Oriana Montero: “Está demasiado agudo y no vocalizas bien”

En la reciente edición de La voz Perú, la concursante Oriana Montero sorprendió a los entrenadores del reality tras dejar de cantar. Ante el percance, la producción del programa decidió que la integrante del equipo de Guillermo Dávila culmine su presentación.

“Lo que pasa es que yo había hablado anteriormente y habíamos quedado en otra tonalidad, se cambió la tonalidad en el ensayo… Yo lo comenté antes”, dijo la cantante para justificar lo sucedido.

Oriana interpretó el tema “Oye”, el cual fue aplaudido por todos los entrenadores. Antes de dar pase a los comentarios, Rivero mencionó: “Vamos concretamente a la canción, a la ejecución, el resto ya lo hablamos, el equipo hará la investigación y pondremos el video para mostrar realmente lo que paso”.

“Orina, si tú hubieras cantado en el tono que dices que está bajo, hubieras descubierto un nuevo mundo y hubieras hecho maravillas. Para mí está demasiado agudo y no vocalizas bien porque hay que mantener las cuerdas vocales arriba, es lo que pienso ”, concluyó por su parte Eva Ayllón.

“A mí me encanta escuchar a mis colegas porque eso es constructivo. ¿Sabes?, me encantó lo que hiciste… Hubieras podido pronunciar un poco mejor. A mí me encantó lo que hiciste no te puedo decir otra cosa”, mencionó Mike Bahía.

