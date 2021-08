Alejandra Baigorria a emprendedores sobre el alza del dólar: “No nos van a vencer”

Este martes 10 de agosto, Alejandra Baigorria estuvo por el emporio de Gamarra para buscar telas, pues comentó a sus seguidores que sacará una nueva colección.

A través de sus historias de Instagram, la chica reality anunció que tendrá una sorpresa para sus fieles fanáticos y que lanzará una nueva colección para esta temporada.

Por otro lado, se mostró preocupada por el alza del dólar, ya que ello le perjudica en su negocio. Sin embargo, alentó a los emprendedores a reinventarse y a seguir adelante.

“Sé que las telas han subido de precio, todo ha subido de precio y tiene que ver con la subida del dólar, pero vamos a darle duro. ¡Vamos emprendedores, a reinventarnos y a seguir, no nos van a vencer!” , sostuvo la pareja de Said Palao.

Alejandra Baigorria se pronunció tras su renuncia a Esto es guerra

La integrante de los ‘combatientes’ Alejandra Baigorria anunció en vivo que se retiraba del reality debido a que Rosángela Espinoza asistió dos días después al programa tras su viaje a Europa y no fue sancionada por el Tribunal.

“Prefiero caer mal por sincera que bien por hipócrita. No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza”, escribió Baigorria en sus redes sociales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.