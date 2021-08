Ramun Ra defiende al género urbano: “La música no debería ser usada para educar”

El cantante peruano Rodrigo Ramírez, más conocido como Ramun Ra, ha estrenado una nueva versión de su exitoso tema “Mira mira” junto al reguetonero Yamal y el colombiano Donnie Caballero, exintegrante del dúo Dragón y Caballero.

El intérprete de 22 años regresa a la escena musical después de un periodo de ausencia. En esta entrevista, conoce detalles sobre la carrera artística de Ramun Ra y su opinión sobre la industria del género urbano en el Perú.

- ¿A qué se debe el nombre Ramun Ra?

Me llaman Ra por Ramírez desde el colegio y cuando elegí mi nombre artístico, empecé a indagar sobre el dios Ra, que es el dios del sol egipcio. Entonces, uno de los posibles nombres fue Amun Ra. Hice una mezcla y salió Ramun Ra.

- Sobre el remix que acabas de lanzar “Mira mira”, ¿cómo ha sido la experiencia de grabar junto a Donnie Caballero y Yamal?

Admiro un montón a los dos. Yamal tiene mucha trayectoria en la industria peruana y para mí es uno de los pioneros del reguetón peruano. A ambos los escucho desde chiquito. Yamal tiene una bonita vibra y es una buena persona, ha habido química en el trabajo que hemos hecho.

Sobre Donnie Caballero, desde pequeño he sido fan del dúo en el que estaba, Dragón y Caballero, y grabar con él me parece algo muy loco. Ahora ya lo asimilé, pero cuando pasó no lo podía creer. Siento que estoy dando un gran paso en mi carrera.

"Mira Mira" es el primer trabajo colaborativo entre Ramun Ra con el artista urbano Yamal y el colombiano Donny Caballero, exintegrante del dúo Dragón y Caballero. Foto: difusión

- ¿Cómo logras hacer la colaboración con Donnie Caballero?

Yamal ya estaba elegido para el remix, pero queríamos también la participación de una persona del extranjero. Entre las opciones, sentimos que Donnie Caballero era el que más calzaba con el estilo de la canción que es latin y reguetón. Hit Music, el estudio donde trabajo, contactó a Donnie, a él le gustó la canción e hicimos todos los trámites.

- ¿Cómo decidiste incursionar en la música?

Estoy relacionado a la música desde que tengo uso de razón. Tocaba cajón a los tres años, flauta a los cinco, y a los ocho años toqué guitarra. Lo veía como un hobby hasta cuarto de secundaria, cuando jalé el curso de arte y me dijeron que tenía que estudiar música. Para la tarea compuse una canción y empecé a cantar. Desde que compuse esa vez, ya no paré, fue en 2015. En 2018, enrumbé a un nivel más profesional, decidí dedicarme a la música a tiempo completo.

- ¿Qué es lo que te diferencia de los demás artistas?

Los sonidos instrumentales que uso, las composiciones y la buena vibra que siempre trato de transmitir en mis canciones, aún así la canción sea triste, trato de que esa tristeza sea más ligera.

- ¿Con qué otros artistas peruanos te gustaría hacer una colaboración?

Me encantaría con Blaximental, Inti y Vicente, A.Chal, que tiene nacionalidad peruana, pero vive en el extranjero, y Nicole Favre, que también la está rompiendo.

- ¿A qué cantante internacional admiras en el género urbano?

Admiro más a los productores que están en todo el proceso como Sky, Tainy y Mosty. Entre los artistas, admiro un montón a Feid, Bad Bunny y me gusta la gente nueva que está saliendo como María Becerra. Soy fan de los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que están detrás de los hits mundiales.

- ¿Qué crees que le falta al género urbano del Perú para despegar y estar al nivel de países como Colombia o Puerto Rico?

En cierta forma falta apoyo, pero lo que se tiene que hacer es trabajar duro en las composiciones y producciones. Hay pocos artistas en el Perú que tienen un nivel competitivo de producción y composición.

Una vez leí algo muy cierto: “ No por ser peruano te debe escuchar otro peruano ”. Creo que eso uno se lo tiene que ganar, se hace en base a buenas composiciones y producciones, no porque sean caras, sino porque hay que exigirse.

- Muchos chicos reality también se han lanzado como cantantes de reguetón. ¿Qué opinas sobre ello?

En la música no basta con tener talento si no eres disciplinado y constante. Una persona sin talento puede triunfar en la música , si es disciplinado y constante. Debe haber un complemento. De los chicos reality que han salido, les veo futuro a Austin Palao, Jota Benz y Emilio Jaime, que le está yendo bien en el extranjero. No me parece mal que quieran hacer música. Todos son libres de hacer música cuando quieran.

- Sobre el género urbano, muchos lo califican de vulgar. ¿Qué opinas sobre estas críticas?

No se debe encasillar a todos los del género urbano bajo esa perspectiva, porque si escuchas a Mau y Ricky, que hacen latin urbano, hacen lo contrario a ese tipo de letras. Creo que la música no debería ser usada para educar o para influenciar.

Mucha gente se queja de que la letra no es para niños, pero es que los artistas no están para educar a los niños, solamente hacen arte y cada uno lo hace a su manera. La música no puede verse como un referente para influenciarse, sobre todo para la gente que aún no se desarrolla.

- ¿Qué planes tienes en la música?

Este año, voy a tratar de recompensar todo el tiempo perdido. Se vienen cuatro canciones, incluido un remix para este 2021. La siguiente canción la haré solo y las demás se vienen colaboraciones nacionales e internacionales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.