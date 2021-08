Paula Manzanal retorna a España tras salir de Reinas del show: “Allí estoy radicando”

Paula Manzanal fue la cuarta eliminada del relity Reinas del show y, luego de su emotiva despedida, ya alista maletas para viajar a España al lado de su pequeño hijo Valentino. Además, la influencer dejó abierta la posibilidad de volver con su expareja Fabio Agostini, con quien terminó precisamente por su participación en el concurso de baile.

“Vivo en España desde hace tres años, allí estoy radicando. Si me encuentro con Fabio, no descarto qué pueda pasar, quizá podríamos volver, tendría que verlo para ver cómo me siento. Él ahora esta solo, no tengo nada que reclamarle, hace su vida”, comentó.

La ex chica reality también se refirió al video que publicó el popular ‘galáctico’ con una joven en la playa, días después de su ruptura. “Soy cero tóxica, cero celosa, quizá porque he estado mucho tiempo viviendo afuera. No soy de sentir celos, soy muy segura de mí misma y cuando veo a esa chica, pues digo ‘pucha, no va a preferirla antes que a mí’, no tengo inseguridad por ella”, continuó para Trome.

La famosa de 27 años se mostró agradecida por la oportunidad de pertenecer a Reinas del show y admitió que duró más de lo que pensaba.

Paula Manzanal se despidió de Reinas del show tras obtener menor número de votación por parte del público, ante Jazmín Pinedo. Foto: captura de América TV

“Me llevo un súper recuerdo, amistades bonitas, aprendizaje y muchas cosas más que antes no lo había vivido en la televisión. Les prometo que volveré pronto”, afirmó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.