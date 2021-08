Milena Zárate se quiebra al hablar del fin de su relación y abandona el set de América hoy

Milena Zárate pasó un sentido momento durante su visita a América hoy. La bailarina asistió al set del programa para hablar de su participación en Reinas del show y su reciente ruptura sentimental.

La también cantante se conmovió al hablar de su relación y no pudo evitar derramar algunas lágrimas por el momento que se encuentra atravesando en el plano amoroso tras separarse del futbolista Augusto Barrera.

Ante esto, la invitada prefirió abandonar las instalaciones del espacio de espectáculos y así evitar referirse sobre el suceso.

Ethel Pozo y los demás conductores quedaron sorprendidos y apenados por la reacción de Milena Zárate, pero le expresaron su apoyo y comprensión. “El término de una relación duele”, expresó la presentadora.

Milena Zárate confirmó el fin de su relación durante la última emisión de Reinas del show (8 de agosto). Frente a las cámaras, informó que su distanciamiento fue motivado por los “celos absurdos” hacia su bailarín Oreykel Hidalgo.

“Yo necesito un hombre que me apoye, que me dé ese impulso. A mí me gusta actuar, bailar y es algo que es mi vida, es mi carrera y si la persona que está conmigo no lo puede entender por celos absurdos, porque no le hemos dado motivos, (entonces terminamos)”, fueron sus declaraciones.

Milena Zárate también contó que tiene mucha confianza y respeto con su bailarín George Neyra. Foto: Milena Zárate / Instagram

Esto sucedió tan solo algunos días después de que la colombiana se refiriera positivamente sobre su relación con Augusto ‘Tito’ Barrera y el apoyo que le dio en torno a su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

“Sabe quién soy yo, sabe en dónde me desenvuelvo, sabe cuál es mi mundo, cuál es mi trabajo y lo respeta, cada uno en su trabajo, cada uno en su labor”, expresó a El Popular.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.