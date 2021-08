Milena Zárate aclara el fin de su relación: “No hubo infidelidad”

A pesar de los duros momentos por los que está atravesando luego del fin de su relación sentimental, Milena Zárate se pronunció al respecto y explicó algunos detalles sobre su ruptura con Augusto Barrera.

La actriz y cantante estuvo como invitada en América hoy, donde descartó que su separación se originó a causa de algún tipo de agresión o infidelidad.

“ El fin de mi relación no ha sido por una cuestión de sufrimiento o de infidelidad o de alguna agresión. (...) , respondió al ser consultada por las conductoras del programa.

Asimismo, defendió la relación que tuvo con el futbolista y aseguró que no fue tóxica.

“Yo considero que mi relación no ha sido una relación tóxica. Considero que de todas maneras va a haber discrepancias en las parejas porque no somos iguales, porque no tenemos la misma mentalidad. Somos dos mundos distintos que tratamos de acomodarnos”, agregó.

Finalmente, Milena Zárate reveló que decidió acabar con su romance por un tema de inseguridades que no podía sobrellevar.

“Más de celos, yo le puedo llamar inseguridad. No lo avalo, por eso nosotros estamos (separados)”, mencionó la colombiana con la voz entrecortada, pues no pudo evitar mostrarse afectada al hablar sobre el tema.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.