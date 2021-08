Mike Bahía confesó que Greeicy Rendón recibía mensajes directos de Neymar

Mike Bahía y Greeicy Rendón se han convertido en unas las parejas más sólidas y estables en los últimos años dentro de la música latina. Los artistas no solo han sabido llevar su relación en su vida privada, sino también en sus carreras profesionales, ya que en diferentes ocasiones han colaborado con distintos temas.

No obstante, la también actriz colombiana ha tenido otros pretendientes a lo largo del tiempo que incluso pudieron haber hecho tambalear su actual amorío. Esto lo reveló el propio intérprete de “Amantes”, quien dio a conocer que su novia recibía mensajes directos del mismo Neymar .

Durante una entrevista con la cadena radial EXA, Mike Bahía confesó que el astro brasileño le escribí mediante el chat privado de Instagram. Por ello, el cantante le compuso la canción “Quédate” para que los coqueteos del jugador del PSG pudieran quedar de lado.

“Yo no hago goles, pero le hice una canción muy bella (’Quédate’). Ella estaba viajando y cuando llegó, le di play a la canción, y me dijo que era muy linda. Ahí le dije, ‘pa’ qué te vas’”, expresó. No obstante, el también compositor aclaró que el intercambio entre su novia y Neymar no pasó a mayores, por lo que ambos prosiguieron su relación.

Esta no es la primera vez que el futbolista brasileño se encuentra en medio de una polémica con un artista urbano latino. En 2020, ‘Ney’ anunció su noviazgo con Natalia Barulich, quien anteriormente tuvo una relación con Maluma, lo que causó todo un terremoto mediático que duró varias semanas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.