Mariella Zanetti reveló la causa de su desmayo: “Fue producto de una fuerte anemia”

Mariella Zanetti protagonizó un preocupante momento al desmayarse en el set de En boca de todos, el último viernes 6 de agosto.

Tras su descompensación, la actriz cómica viene recibiendo constantes mensajes de sus preocupados fans, pues hasta el momento se desconocía la afección en su salud.

En conversaciones con El Popular, Mariella Zanetti aseguró que se realizó un hemograma completo y los resultados indicaron que tiene 6 de hemoglobina, nivel muy por debajo de lo normal en una persona saludable.

“Qué roche, me desmayé pero ya estoy bien. Fue producto de una fuerte anemia que no sabía que tenía. Gracias por su preocupación. Tengo 6 de anemia según lo indicado en el hemograma que me hicieron. Ahora voy a hacer lo posible para estar mucho mejor”, señaló.

Además, la famosa de 45 años confirmó que se encuentra con el pie enyesado debido a la caída en En boca de todos. “Nada que no tenga solución, agradezco nuevamente a todos los que se preocuparon. Sufrí un esguince”, contó.

Mariella Zanetti sufrió dos desmayos, el primero ante cámaras y el otro durante el corte comercial. Foto: composición LR

Por último, la exbailarina también quiso aclarar los rumores de un embarazo y descartó la posibilidad. “Si me ves subida de peso, será la ropa porque no estoy embarazada. Encima tengo 45 años y estoy ligada, no hay forma de quedar encinta”, aseguró.

“Gracias a todos por la cantidad de mensajes que recibo, actualmente me encuentro bien. Gracias por su gran cariño y aprecio”, finalizó Zanetti.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.