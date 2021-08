Maluma se encuentra preparando su regreso a los escenarios. Ahora que la mayoría de países han avanzado las vacunaciones y han presentado una significativa disminución de casos de coronavirus, el colombiano anunció su próxima gira Papi Juancho Maluma World Tour.

El representante del género urbano tiene la intención de llevar a cabo conciertos presenciales que garanticen la seguridad y el bienestar de los asistentes, por lo que el equipo de producción viene trabajando en todos los detalles y protocolos de bioseguridad.

En una entrevista, recalcó a sus fanáticos la importancia de la inoculación y les pidió considerar asistir a las presentaciones cuando hayan recibido las dosis contra la COVID-19.

“Estamos preparando un espectáculo totalmente creado para responder a las medidas que hagan falta para mantener al público sano y poder seguir adelante con nuestros planes. (...) Es importante que vengan vacunados” , expresó Maluma a Efe.

Del mismo modo, indicó que se encuentra más que emocionado por volver a reencontrarse con su público: “Estoy desesperado por cantar las canciones con la gente”.

Hasta el momento se han confirmado fechas para diversas localidades de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, como España, Alemania, Suiza, Francia y el Reino Unido.

Maluma pide a fans que asistan vacunados a su próxima gira: “Es importante”. Foto: difusión

Maluma también participará del concierto We Love NYC: The Homecoming Concert, el cual se llevará a cabo como celebración por la reapertura de New York el próximo 21 de agosto.

En la mencionada presentación, también aparecerán famosos artistas de diferentes géneros como Carlos Santana, The Killers, Andrea Bocelli y Bruce Sprinsteen.

