Jhon Kelvin: reportan actividad en sus redes sociales, pese a que está en prisión

Jonathan Sarmiento, artísticamente conocido como John Kelvin, cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho por los delitos de violación sexual, lesiones físicas y psicológicas en agravio de su esposa, Dalia Durán. Por ello, generó sorpresa que este lunes 9 de agosto se reactivaran sus redes sociales.

Al promediar las 11.00 a. m., en las cuentas de Instagram y Facebook del cantante se compartió una fotografía de la familia del mismo. “Gracias por contar siempre con su apoyo en estos momentos difíciles”, señala el post que fue difundido en las redes del intérprete.

A principios de Julio John Kelvin fue detenido en la comisaría de San Miguel por agredir a Dalia Durán, su entonces pareja y madre de sus cuatro hijos, la madrugada del 5 de julio.

Redes sociales de John Kelvin reanudan actividad. Foto: John Kelvin/ Instagram

Posteriormente, Durán se presentó en el programa de Magaly Medina, donde desmintió las declaraciones del cantante y narró la agresión de la que fue víctima. “No hubo una discusión de por medio, vino de frente a pegarme (…) No le bastó (con golpearme), y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar”, aseveró la denunciante.

Dalia Durán sobre John Kelvin en prisión: “La justicia se encargó”

Durante una entrevista para Magaly TV, la firme, Dalia Durán comentó el ingreso de John Kelvin al penal de Lurigancho al hacer énfasis en que ella solo actuó en defensa.

“Yo no soy la culpable de que él esté en esa situación, lo único que hice fue alzar mi voz, defenderme, decir mi verdad, y la justicia se encargó”, manifestó.

