Guty Carrera por su demanda contra Alejandra Baigorria: “Me cerraron las puertas y soy inocente”

Hace unos días se reveló que la demanda que interpuso Guty Carrera contra Alejandra Baigorria por daños y prejuicios fue admitida a través de una resolución que emitió la justicia y que fue expuesta en el programa Amor y fuego.

“Habiéndose realizado la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no adoptaron acuerdo alguno, por lo que da por finalizado la audiencia del procedimiento de conciliación”, mencionó el texto capturado y mostrado en televisión.

“Se resuelve admitir la demanda interpuesta por José Leopoldo Carrera Tapia contra María Alejandra Baigorria Alcalá sobre indemnización por daños y perjuicios, confiriéndose traslado a la parte demandada por el plazo de 30 días”, añadió el documento.

Tras ello, el modelo compartió un video en sus redes sociales donde anunció que muy pronto saldrá a la luz la verdad detrás de la acusación que le hizo la integrante de Esto es guerra, donde aseguró que había sido víctima de violencia física y psicológica.

“Si nunca tuvieron pruebas de lo que decían públicamente, ¿por qué lo hicieron? ¿Acaso buscaban perjudicarme? Cuatro años después, ¿alguien puede dudar cómo se me perjudicó? Perjudicaron mi imagen, perjudicaron mi carrera, perjudicaron mi entorno y mi familia. Me despidieron de mi trabajo, me cerraron todas las puertas y soy inocente . ¿Por qué grabo este video? Para decir la verdad, no mi verdad, sino la única verdad”, expresó Guty Carrera en el clip de su cuenta oficial de Instagram.

