Tula Rodríguez da detalles de su viaje a Estados Unidos: “Estoy feliz”

Tula Rodríguez está disfrutando al máximo su estadía en los Estados Unidos. La presentadora de televisión anunció hace un día que se encontraba de viaje aprovechando sus vacaciones al lado se su menor hija, y que por eso se había ausentado en el programa En boca de todos.

“A todos los que me preguntan: ‘Tula, ¿Dónde estás que no estás en el programa?’. Estoy de viaje, recién me voy a incorporar el lunes 9 al programa. Falta poquito, espérenme, yo también los extraño, pero todavía estoy de vacaciones”, contó la también actriz en sus redes sociales.

Hace unas horas, Tula volvió a pronunciarse en sus redes, esta vez para brindar más detalles sobre su experiencia en Estados Unidos.

“He estado bastante desconectada de las redes porque, bueno, de eso se tratan los viajes, desconectar”, se le escuchaba decir a la presentadora en sus historias de Instagram.

“Además, ustedes saben las situaciones complicadas que nos tocó vivir con Valentina y creo que necesitábamos salir para llenarnos de energía”, continúo relatando Rodríguez.

La exbailarina también se mostró agradecida por la gente con la que ha tenido la oportunidad de convivir durante su viaje.

“Aquí conocer a gente maravillosa, gente linda que te abre las puertas de su casa como si fueran familia, de verdad peruanos hermosos que viven acá en los Estados Unidos”, decía la conductora.

Finalmente, Tula compartió su alegría tras reencontrarse con amigos que no veía desde hace más de una década.

“Encontrarme con gente a la que no veía desde hace tantos años, desde que era soltera, y ahora volverlos a ver como si el tiempo no se hubiera detenido. La he pasado deli, deli, realmente llego súper recargada a Perú. Valentina también está feliz. Eso te quería contar que estoy feliz”, sostuvo Rodríguez.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.