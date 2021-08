Paula Leonardi sobre ataques en redes: “No le puedo gustar a todos, pero tengo mucho por ofrecer”

Paula Leonardi culminó su participación en La voz Perú el último sábado 7 de agosto, luego de no obtener suficientes votos por parte del público televidente, quienes prefirieron mantener en competencia al cantante de Reggae Iván MC.

La artista de 21 años había impresionado a los entrenadores con una impecable interpretación de la canción Roxanne y tras su performance quedó bastante contenta con los halagos de Eva Ayllón, quien días antes había criticado su forma de cantar. “No sabe cómo se maltrata la garganta”, fue la evaluación de la criolla.

Pese a lo afectada que resultó, Paula Leonardi se paró una vez más en el escenario para demostrar su talento. “Hoy ha estado en la nota correcta (...), eso es lo que tienes que hacer, te he sentido cómoda, muy bien y has hecho lo que te ha dado la gana”, afirmó esta vez la maestra.

A través de su perfil de Instagram, Paula Leonardi señaló que continuará buscando oportunidades para continuar su carrera musical y, además, respondió los mensajes de odio que suele recibir en sus redes sociales.

“Recibo muchos mensajes de odio, incluyendo el ‘no cantes nunca más’ (...) y sí, es dolorosísimo porque la mayoría de esos mensajes vienen de mujeres como yo. No le puedo gustar a todo el mundo…, pero el mensaje de hoy es para que sepan que soy tan humana como ustedes. Siento, proceso, me caigo y tengo dos opciones: me levanto o me hundo. El detalle es que jamás decido hundirme”, se lee en el post.

Paula Leonardi se pronunció acerca de su carrera musical y los constantes ataques que recibe por medio de las redes sociales. Foto: Paula Leonardi / Instagram

Tengo el corazón roto y confundido, dudé por un segundo y tuve personas hermosas y de luz a mi lado que me hicieron ver lo que soy y que tengo mucho por ofrecerle al mundo. ¿Saben por qué hoy me siento tan segura de la mujer que soy? Porque, como ustedes, he caído también. Parezco dura y los que me conocen, sobre todo mis amigos más cercanos, saben que solo tengo amor para dar. A mi también me han engañado, me han maltratado, me cerraron puertas”, continuó la eximitadora de Demi Lovato en Yo soy,

Tras su eliminación de La voz Perú, Paula Leonardi anunció que continuará dando clases de canto.

