Jazmín Pinedo sobre su puntaje en Reinas del show: “No era el que esperaba”

En la séptima gala de Reinas del show, Jazmín Pinedo sorprendió en la pista al bailar los éxitos de la cantante de género urbano Becky G. Además, tras enfrentarse a Paula Manzanal logró permanecer en el programa una semana más.

La exchica reality no estuvo sola, pues la acompañaron como refuerzo Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes realizaron piruetas en la pista de baile y sorprendieron a los presentes. Asimismo, al finalizar su performance, los jurados decidieron darle una oportunidad a la popular “Chinita” y la salvaron de ir nuevamente a sentencia.

Pinedo estuvo acompañada de Alejandra Baigorria y Said Palao. Foto: Instagram / El artista del año

“Ha sido una gala extraña, estoy agradecida por el cariño, apoyo y soporte que tengo a diario... La verdad es que, cuando vi el puntaje al terminar, no era el que esperaba. A mí me puede parecer una cosa y a otra persona otra, no esperé que nuestros puntajes estén tan parejos ”, dijo Pinedo tras su presentación.

En conversaciones con la prensa, Jazmin no se mostró conforme con las opiniones de los jurados, pues juzgaron a las concursantes como si fueran bailarinas profesionales.

“Yo, particularmente, sé quienes podrían acercarse más a la copa. Leslie, Korina son muy fuertes. Estamos dando lo mejor que podemos en tan poco tiempo. Hoy sentí que nos juzgaron como si todas fuéramos bailarinas profesionales, bien por quien lo sea, pero nosotras no lo somos”, añadió.

