Instagram: Jossmery Toledo relata su experiencia tras regresar a una sala de cine

Desde este jueves 5 de agosto las salas de cine volvieron a estar abiertas al público. Esta noticia alegró a más de uno e hizo que acudieran al cine nuevamente después de meses. Así lo hizo la modelo y expolicía Jossmery Toledo, quien compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram.

Toledo acudió la tarde del sábado 7 de agosto a una conocida cadena de cines junto a una amiga para disfrutar de una película de terror. Sin embargo, su experiencia no fue la mejor debido a una de las normas que se han impuesto como parte de los protocolos sanitarios.

“En el cine ya no venden cancha, no se puede llevar comida, no se puede llevar absolutamente nada, ustedes tienen que ir ya bien comidos”, decía indignada la exparticipante de Reinas del show en sus historias de Instagram.

Momentos más tarde, volvió a pronunciarse sobre su decepción respecto a la prohibición de alimentos dentro de las salas de cine.

“Chicos, hasta ahora no supero el cine sin cancha, yo me iba a al cine por la cancha, es más, combinaba salado con dulce, no lo puedo creer, estoy decepcionada”, finalizó la modelo.

El gobierno anunció que las licencias para la reapertura de cines se les daría siempre y cuando estos espacios adopten algunas medidas para evitar el contagio por la COVID-19, como por ejemplo, una reducción en el aforo, la prohibición de venta de alimentos, etc.

Instagram: Jossmery Toledo se queda varada en la carretera rumbo a Ica

La modelo compartió a través de su cuenta de Instagram los inquietantes momentos que pasó junto a su grupo de amigas cuando se quedaron varadas mientras viajaban a Ica debido a los desperfectos de su auto.

Afortunadamente, se percataron del problema: una de las llantas del vehículo se había bajado. Las jóvenes sumaron fuerzas y lograron cambiar la llanta para ponerse en marcha. “Esto es trabajo en equipo, señores, estamos logrando cambiar la llanta. Por fin”, se le escuchaba decir a Toledo.

