Gino Assereto: Planeo componer una canción para Jazmín Pinedo y mis dos hijas

Gino Assereto acaba de estrenar el videoclip de su nueva canción titulada “Dime si te veo” y anuncia nuevos éxitos musicales en esta etapa como artista.

El ex chico reality comentó en un comunicado que la tiene clara y que promete romperla en esta faceta que ha iniciado tras su alejamiento de Esto es guerra. Según tiene proyectado, planea lanzar 10 temas este 2021.

”Estoy tomando muy en serio la música y siento que cada vez voy avanzando, eso se los debo a mis seguidores, a quienes les agradezco infinitamente. Yo tengo un sueño y espero que algún día se pueda hacer realidad de poder estar al frente de 20.000 personas coreando mis canciones”, dijo el recordado ‘Tiburón’.

Assereto también reveló que sus canciones son situaciones que en algún momento vivió y no descartó dedicarle un tema a Jazmín Pinedo y a sus dos hijas que tienen en común.

”Yo hablaba con ella y le decía que de todas maneras te haré algo porque la ‘china’ es parte de mi vida, es la mamá de mi hija. Entonces, tiene que salir una canción bonita para Jazmín y mis hijas”, dijo Gino.

”Siempre las canciones tienen un significado de lo que he vivido. Mis fans me dicen: ‘qué chévere tu vida, la debes pasar bien, nos gustaría ser como tú’, eso suena increíble, pero no se los recomendaría porque no saben todo lo que yo paso y he tenido que sufrir. Sin embargo, estoy agradecido con la vida porque hay un propósito”, agregó.

