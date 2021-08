Fallece la actriz Markie Post víctima del cáncer a los 70 años

El sábado 7 de agosto, se confirmó la muerte de la actriz Marjorie Amrstrong Post, más conocida por su nombre artístico Markie Post. Su representante, Ellen Lubin Sanitsky, compartió la noticia junto al comunicado que emitió su familia.

“Nuestro orgullo era lo que ella hacía más allá de la actuación: alguien que hacía elaborados pasteles para los amigos, cosía cortinas para apartamentos y nos enseñó a ser amables, cariñosos y a perdonar en un mundo a menudo muy duro”, señala la misiva firmada por su esposo, el escritor Michael A. Ross, y sus dos hijas, Kate Armstrong Ross y Daisy Schoenborn.

La actriz de 70 años venía recibiendo desde hace tres años y diez meses quimioterapia para enfrentar un agresivo cáncer. No obstante, esto no le impidió completar su participación en la película Four Christmases and a Wedding (2017) y la serie de televisión The Kids Are Alright (2018).

Sus primeros créditos como intérprete van desde 1979, con esporádicas apariciones en las series CHiPs, Barnaby Jones, The Incredible Hulk, The Lazarus Syndrome, Buck Rogers in the 25th Century y Hart to Hart.

En años sucesivos logró pequeños papeles en series populares como Cheers o Los magníficos (The A-Team). A la vez intentó abrirse camino en el cine en películas como Tricks of the Trade (1988), junto a Cindy Williams, Glitz (1988) con la cantante Linda Moon.

Sin embargo, su personaje cinematográfico más recordado fue como Sheila Jensen, la madre de Cameron Diaz en la exitosa comedia de 1998 Loco por Mary (There’s something about Mary), protagonizada por Ben Stiller y dirigida por Peter y Bobby Farrelly.

