Evaluna recibe su cumpleaños número 24: “Estoy emocionada por lo que viene”

Evaluna Montaner, reconocida cantante y actriz de origen venezolano, acaba de celebrar su cumpleaños y decidió compartir su felicidad a través de redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Montaner escribió un mensaje expresando su sentir ahora que ya cuenta con 24 años de edad. “A los 23 viví momentos que formaron a la mujer que amo que soy hoy”, comenzó la publicación de la joven artista.

“Me reí, lloré, me equivoqué, aprendí, me volví a reír, me reintegré, me reconstruí, y me volví a enamorar de mí y de esta vida que Dios escogió para mí”, continuó relatando Evaluna.

La intérprete aseveró sentirse emocionada por lo que le espera en todos los ámbitos de su vida; asimismo, agradeció a su familia y a su esposo Camilo por el apoyo incondicional que recibe de su parte.

“Estoy emocionada por lo que viene y estoy orgullosa de cómo llegué hasta aquí. Gracias, familia, por acompañarme paso a paso. Gracias, Dios, por agarrarme de la mano. Gracias, Camilo, por caminar conmigo y ser el reflejo más grande de la luz del dueño de todas las luces. Te amo. Seguimos pa’lante como el elefante. Los amo. Este año será increíble”, aseguró la actriz.

Evaluna celebra sus 24 años. Foto: Evaluna Montaner/ Instagram

En la caja de comentarios, los seguidores y amigos de Evaluna le hicieron llegar sus saludos y le desearon lo mejor en esta nueva etapa. Grandes personalidades de la música como Alejandro Sanz también le escribieron.

“Felicidades por la persona que eres y la familia a la que perteneces. Feliz cumpleaños”, comentó el cantante español.

