Eva Ayllón a Giani Méndez en La voz Perú: “No voy a permitir que dejes la música”

La voz Perú, en su edición del sábado 7 de agosto, culminó con un vibrante versus entre Natasha Hernández, con el tema “Contigo aprendí”, y Giani Méndez, con una versión en cumbia de “La gata bajo la lluvia”.

Antes de su presentación, Méndez manifestó sus temores de lo que ocurriría si llegase a ser eliminado.

“Estoy ensayando día y noche, dejándolo todo. Yo sé que a veces me equivocó, pero quiero hacerlo bien, quiero ponerme esta meta y quiero salir elegido (…), pero si me eliminan es como decir: ‘sabes que, ya cambia de rumbo, de repente no es esto lo tuyo , tienes que hacer otras cosas’”, dijo.

Terminada su performance, en la etapa de devoluciones, la coach Eva Ayllón tomó la palabra para remarcar algunos puntos en la presentación del participante.

“Para mí has controlado mucho esa cosa loca que uno tiene cuando quiere cantar y quiere que el mundo lo vea, y por eso te felicitó”, indicó.

“Has cantado bien, no has desafinado, pero aún falta Giani”, agregó la cantante criolla.

La ganadora del Latin Grammy fue enfática al pedirle al participante que no deje la música: “Deja de decir que te vas a dedicar a otra cosa porque eso va a ser imposible”.

“Así te deprimas, va a ser imposible que dejes de cantar”, reiteró. “No lo voy a permitir”, aseguró.

Pese a sus temores iniciales, Giani Méndez logró quedarse en la competencia luego de superar por un punto a Natasha Hernández en la votación realizada por el público a través de redes sociales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.