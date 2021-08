‘El Lobo’ se quiebra al agradecer a su madre en El reventonazo de la Chola: “Ella me apoyó en la música”

El sábado 7 de agosto, El reventonazo de la Chola rindió homenaje a uno de los referentes de la música tropical más famosos del Perú, José Luis Arroyo, líder de la agrupación El Lobo y la Sociedad Privada.

En el segmento El micro de la Tía Zoila, se presentó un video resumen de la trayectoria del cantante desde sus humildes orígenes. Sin embargo, fue el recuerdo de cómo su madre Dora lo motivó para que siga en la música lo que conmovió al artista, hasta el punto de soltar un par de lágrimas detrás de sus característicos lentes oscuros.

“A mi mamá yo le digo ‘mamita Dora’ de cariño”, indicó. “Ella fue la que me apoyó en la música. Mi papá quería que yo sea futbolista, pero yo recuerdo que mi mamá me dijo: ‘Haz lo que más te gusta, hijito. Si quieres cantar, canta porque tú cantas muy bonito’. Yo le hice caso y me dediqué a la música”, contó.

El conductor de El reventonazo de la Chola, Ernesto Pimentel, aprovechó el momento para enaltecer los sacrificios que ‘El Lobo’ hizo por su familia.

“Yo creo que detrás de ‘El Lobo’ hay una historia bonita, de un chico que dejaba de comer para que sus hermanos se llevaran algo a la boca y fueran con el estómago lleno a sus clases”, relató.

“‘El Lobo’ es un artista del pueblo, pero no solo porque su música lo hace del pueblo, sino porque él es el pueblo mismo saliendo adelante”, remarcó.

