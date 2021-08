Camilo y Ricardo Montaner dedican tiernas palabras a Evaluna por su cumpleaños

Evaluna ha cumplido 24 años y, como en toda celebración, no podían faltar los saludos de las personas más importantes en la vida de la joven actriz. Es por ello que, tanto su esposo, Camilo Echeverry, como su padre, Ricardo Montaner, hicieron público su saludo hacia la artista.

El primero en pronunciarse fue Camilo. El cantante colombiano se ha caracterizado por ser muy expresivo en cuando a sus sentimientos por su pareja y esta no fue la excepción.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Ropa cara le dedicó unas tiernas palabra a su esposa.

“Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato. Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida”, se leía en la publicación del artista.

Camilo saluda a Evaluna por su cumpleaños. Foto: Camilo/ Instagram

Quien tampoco pudo quedarse sin dedicarle unas palabras a Evaluna fue su padre, Ricardo Montaner. El cantautor venezolano enterneció a sus seguidores al escribir un dulce mensaje para su engreída.

“La que me roba el sueño está de cumpleaños, sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede”, escribió el intérprete.

Montaner se mostró un poco melancólico al no poder celebrar el cumpleaños de su hija junto a ella. “Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida. Yo te celebraré en soledad, para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti…Te amo, chiquita”, finalizó el artista.

Palabras de Ricardo Montaner a Evaluna por su cumpleaños. Foto: Ricardo Montaner/ Instagram

