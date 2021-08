Tony Rosado saludó a Universitario por su 97 aniversario: “el club más copero”

Universitario de Deportes, uno de los clubes más populares y ganadores del Perú, cumple este sábado 7 de agosto 97 años de vida institucional. Por ello, desde las 0 horas de este día, diversos exjugadores y personajes ligados a la farándula nacional utilizaron sus redes sociales para dejarle un saludo especial al equipo de sus amores.

Mientras que otros prefirieron publicar videos para dedicarle unas palabras por un año más de vida del elenco merengue. Este fue el caso de Tony Rosado, quien compartió unas imágenes a sus seguidores e hinchas de Universitario con un mensaje muy acorde a su peculiar estilo.

“Para el club más copero, Universitario de Deportes, mi vida. Feliz 97 aniversario. Te lo dice Tony Rosado, duela quien le duela con***, no hay más”, expresó el cantante de cumbia en las imágenes compartidas por la Trinchera Norte y que este sábado se han convertido en virales de las redes sociales.

Como se recuerda, Tony Rosado es un confeso hinchas de Universitario de Deportes, por lo que en anteriores presentaciones lo ha dejado en claro frente a todo su público. Incluso en una ocasión, el artista nacional protagonizó una curiosa escena cuando rechazó una camiseta de Alianza Lima que le lanzaron hasta el escenario.

Tony Rosado explicó el video donde se le ve cantando en una comisaría

El pasado 4 de julio, se dio a conocer un video donde se apreciaba a Tony Rosado cantando al lado de dos agentes de la policía nacional dentro de una comisaría luego de haber sido detenido. Ante la polémica desatada por las imágenes mostradas, el cumbiambero explicó que lo hizo para no quedar mal con los miembros de las fuerzas del orden.

“La culpa no es de nadie. No le veo nada de malo, si yo no lo hacía (cantarles y mandar saludos) iban a decirme que yo soy creído. Si yo no firmaba (la multa), me ponía a discutir, iba a ser peor”, expresó en charla con Latina.

