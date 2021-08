Rosángela Espinoza arrepentida de faltar a EEG sin permiso: “Pido disculpas por fallarles”

La noche del viernes 6 de agosto, Rosángela Espinoza publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que se disculpa por haberse ausentado durante varios días de Esto es Guerra sin previo aviso. La modelo se encontraba viajando por Europa.

Este hecho motivó la molestia, protesta y posterior renuncia de su compañera Alejandra Baigorria.

“Cometí un error y pido disculpas a mi público bonito por fallarles”, escribió la popular ‘Chica selfie’, quien no se presentó ese día en el set de EEG.

6.8.2021 | Historia de Rosángela Espinoza reconociendo su error en ausentarse de EEG sin avisar. Foto: captura Rosángela Espinoza / Instagram

Según explicó en una llamada telefónica, su ausencia en este caso se debió a una recaída en su salud.

“Johanna, Gian Piero y a todos mis compañeros. El día de hoy no me he sentido bien y pedí permiso para no asistir al programa”, indicó la modelo.

“Pido disculpas, no fue mi intención generar tremenda discusión en el programa, polémica”, agregó con voz entrecortada.

Asimismo, Rosángela Espinoza recalcó que respetaba su lugar de trabajo y por lo tanto no volvería a actuar de esa forma.

“Estoy muy agradecida por la gran oportunidad que me han brindado, va a ser la última vez que va a suceder algo así. Yo respeto mi trabajo, y yo ahorita no me siento bien”, manifestó.

Esto último lo mencionó en alusión a las palabras que Alejandra Baigorria dijo el día anterior. “Yo sí me tomo en serio esto”, manifestó la empresaria de Gamarra indignada porque la ‘Chica selfie’ evitó ser sancionada luego de que sus compañeros votaran por su permanencia.

“Me voy del programa. A mí nadie se va a burlar de mí o a dejarme como la mala”, expresó en ese momento la empresaria antes de salir intempestivamente del set.

