Patricia del Río revela que no podrá recibir segunda dosis de vacuna tras sufrir accidente

Patricia del Río reapareció luego de algún tiempo tras su abrupta salida de RPP para anunciar que no podrá colocarse la segunda dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. La mujer de prensa señaló que por culpa de un accidente deberá priorizar la aplicación de otros fármacos en su cuerpo antes que el que neutraliza a la COVID-19.

Desde este viernes 6 de agosto, el Minsa (Ministerio de salud) lleva a cabo una nueva Vacunatón en Lima, Callao y otras regiones para continuar con el proceso de inmunización a la población. Por ello, decenas de artistas y personajes ligados a la farándula han compartido con sus seguidores el momento preciso en que eran inoculados.

“ Por razones absolutamente ajenas a mi voluntad no me puedo colocar aún la segunda dosis de Pfizer que debí recibir antes de 28 de julio. No, tampoco ha sido culpa del Gobierno. Tuve un accidente (estoy bien), tengo que colocarme otras vacunas y esperar un tiempo prudente para la dosis contra la COVID-19 ”, inició.

Luego, la periodista dejó en claro que recibirá cualquiera de las vacunas que estén disponibles, ya que todas salvan vidas. “No tengo idea de, si cuando esté apta, habrá Pfizer o Sinopharm o whatever. Solo espero estar correctamente inmunizada para poder seguir mi vida sin miedo”, añadió.

Patricia del Río dejó de pertenecer a RPP tras más de 15 años.

Para finalizar, Patricia del Río animó a todo el pueblo peruano a ser inoculados contra el nuevo coronavirus a fin de vencer este mal que ha cobrado tantas vidas, sobre todo porque hay mucha resistencia por parte de un sector para recibir la vacuna de Sinopharm.

“Si puedes vacunarte, déjate de remilgos y hazlo ya. Hazlo por todos aquellos que se fueron, por los que esperan su dosis con impaciencia, por los chicos que quieren volver a clases. Si te vacunas no solo te proteges tú, ayudas a toda la humanidad a vencer este flagelo. Esta vez no se trata de ti, se trata de todos”, sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.