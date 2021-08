La noche del viernes 6 de agosto, Mariella Zanetti publicó una actualización sobre su estado de salud a través de sus historias de Instagram, luego de haberse desplomado horas antes en el set del programa En boca de todos de América Televisión.

En su mensaje, la actriz de 51 años indicó que producto de la caída se lastimó fuertemente, por lo que necesitó ser enyesada.

“Gracias a todos por la cantidad de mensaje que recibo, actualmente me encuentro bien”, escribe a modo de introducción, para luego detallar: “ (Estoy) estable y enyesada porque al caer me lesioné los pies , pero nada que no tenga solución”.

“Agradezco nuevamente a todos los que se preocuparon”, agregó.

6.8.2021 | Post de Mariella Zanetti tras revelando que se encontraba enyesada. Foto: captura Mariella Zanetti / Instagram

Previo a esto, Mariella Zanetti declaró que tuvo un segundo desmayo después de que el programa fuera a corte. “Felizmente, en el canal inmediatamente me atendieron”, indicó.

En cuanto a los motivos que provocaron su descompensación, la exfigura de Recargados de risa lo atribuyó al estrés que experimentó en los días previos, en especial por el viaje de su hija Gamille Ode a los Estados Unidos.

“Se me ha bajado la presión. Yo creo que esto debe al estrés por el tema de que mi hija que se ha ido de viaje, también no comí bien en la mañana, ni tomé desayuno. (…) Creo que esto ha sido producto de un cúmulo de emociones de varios días”, manifestó.

