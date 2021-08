Mariella Zanetti: otros desmayos que sorprendieron a la farándula nacional

El programa En boca de todos tuvo un episodio bastante sorpresivo en la edición de este último viernes cuando Mariella Zanetti se descompensó en vivo y en directo. Incluso los conductores del espacio televisivo no podían creer lo que sucedía en el estudio y solo atinaron a mandar a una pausa comercial luego de varios segundos.

Por suerte, la exbailarina reveló mediante su cuenta de Instagram que ya se encuentra fuera de peligro, aunque agregó que tuvo que ser enyesada tras sufrir unas lesiones en los pies. Asimismo, la presentadora agradeció los mensajes de pronta recuperación que recibió durante las últimas horas.

A propósito del sorpresivo desvanecimiento de Mariella Zanetti, repasamos otros que se dieron durante programas en vivo y que sorprendieron a la farándula nacional.

Pantera Zegarra en Combate

En mayo del 2013, el programa Combate tuvo un momento que causó bastante preocupación y que fue protagonizado por David Zegarra. El boxeador realizaba un circuito dentro de una piscina cuando de pronto se quedó quieto ante la sorpresa de sus compañeros.

Por suerte, los otros participantes del reality reaccionaron rápido y lograron sacarlo del agua para que sea atendido por el personal médico.

Israel Dreyfus en Combate

En el mismo 2013, otro integrante de Combate sufrió de una terrible caída mientras el programa se desarrollaba en vivo. Fue Israel Dreyfus quien se descompensó mientras realizaba uno de los retos que causó la total preocupación de todos.

El resto de sus compañeros corrió para atenderlo en pleno set. Luego de algunos minutos, los conductores del espacio televisivo informaron que el modelo se encontraba estable y que su salud no corría mayor riesgo.

Katty Rojas en Magaly TV

Durante muchos años, el programa de Magaly Medina ha tenido momentos impactantes en la historia de la televisión nacional. Sin embargo, algunos que también causaron preocupación, como el desmayo de Katty Rojas en pleno set.

Ella estuvo acompañada de Daysi Araujo para conversar sobre un polémico tema cuando se desvaneció e hizo caer a su compañera. Magaly pensó que se trataba de una broma, pero tuvo que mandar a una pausa para que la agraviada pueda ser atendida.

Mariella Zanetti se pronuncia tras su desmayo en vivo

Ya más tranquila, Mariella Zanetti reveló cuáles fueron los motivos que ocasionaron su desvanecimiento en pleno set. La actriz cómica afirmó que se debió a los cargados días que tuvo en la previa debido al viaje de su hija.

“Yo creo que esto se debe al estrés de la semana, por el tema de que mi hija se ha ido de viaje, también no comí bien en la mañana ni tomé desayuno. Todavía estoy como nublada. La gente me está escribiendo y llamando preocupada. A mí no me gusta alarmar a nadie. Creo que esto ha sido producto de un cúmulo de emociones de varios días”, expresó para Trome.

