La voz Perú: Daniela Darcourt conmovida por presentación de Marcela Navarro

Guillermo Dávila tiene a una de las concursantes más fuertes de La voz Perú. Se trata de Marcela Navarro, quien ha logrado transmitir sus sentimientos al público y, sobre todo, a los entrenadores.

En su más reciente presentación, la joven interpretó A medio vivir de Ricky Martin y provocó las lágrimas de Daniela Darcourt. La salsera se mostró evidentemente conmovida por la letra y el sentimiento que le puso la participante.

“Yo no quiero hablar porque soy muy llorona. Mi mamá me está viendo y sabe por qué lloro. Cuando uno tiene el corazón roto a veces no se da cuenta que, a pesar de estar hecho pedazos, uno puede conectar con la gente ”, dijo la salsera con la voz entrecortada después de escuchar que Marcela Navarro cantaba dicho tema en las calles mientras pasaba por una situación complicada.

“Te lo he dicho personalmente, por redes sociales, antes de que salgas te hice un gesto. Soy tu fan, gracias por esto, por recordarme que, a pesar de cualquier adversidad y de tener el corazón roto, uno tiene que brillar y sonreír . Gracias por regalarnos este momento tan hermoso”, agregó Daniela Darcourt.

Eva Ayllón a Marcela Navarro de La voz Perú: “así se debe cantar”

La maestra Eva Ayllón tampoco fue ajena a los elogios hacia Marcela Navarro.

“ Marcela, permíteme decirte que así se canta, así de simple, sin mucho adorno. Esa forma que tú interpretas es la manera que se debe cantar siempre . Te felicito, me gusta mucho, me siento orgullosa de ti y aquí, mi amigo (señalando a Guillermo Dávila), no sé qué va a hacer ahora, la verdad”, dijo la reconocida cantante peruana.

