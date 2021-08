Jazmín Pinedo se pone triste al recordar su rompimiento con Gino Assereto: “Duele hacer planes”

La última gala de Reinas del show, realizada el sábado 7 de agosto, significó para la concursante Jazmín Pinedo recordar el fin de su relación de casi 7 años con Gino Assereto, situación que ambos anunciaron a los primeros días de enero del 2020.

Gisela Valcárcel emitió un video resumen que buscaba mostrar la personalidad transparente y fuerte de ‘la Chinita’, que se vio reforzada después de su separación.

“Cuando nosotros decidimos terminar la relación, sí fue una decisión bien dolorosa”, reconoció. “ A muchas mujeres les avergüenza decir que se separaron, pero no tiene nada malo, lo que debería darnos vergüenza es la forma en que se separan ”, agregó.

No obstante, Jazmín Pinedo reconoció que el amor romántico se terminó entre ellos. “Nadie está obligado a amar a alguien para toda la vida. Yo desde que me separe dije no vuelvo a hacer planes. Duele hacer planes y que no funcionen”, manifestó.

Si bien, la ‘Chinita’ dijo que “ser una mujer empoderada se trata de decir: ‘yo puedo sola’”, reconoció que a veces se siente vulnerable. “Hay días en que yo necesito que alguien me reponga, que me abrace y me diga que todo va a estar bien”, expresó en el video.

Finalmente, tras la emisión de las imágenes, Jazmín Pinedo confesó con emoción en la voz que no quiso ver el clip porque quería mantenerse concentrada en su presentación en Reinas del show.

“Traté de no ver el video, no quiero llorar ni desconcertarme, quiero estar puesta aquí, sentir el escenario y hay cosas que las dejo ahí”, indicó, para agregar más adelante: “No está mal estar mal”.

