Flor Polo tras comentarios machistas de Susy Díaz: “Estoy en contra de la violencia”

El pasado miércoles 4 de agosto, Susy Díaz se presentó en el programa de Magaly Medina para comentar sobre su expareja Walter Obregón, quien fue detenido en Huarmey por violencia de género contra su actual pareja, Iris Castillo.

La exbailarina lanzó comentarios machistas contra la víctima, en el que culpabilizaba a la agraviada de lo ocurrido y eximía de culpa al agresor, lo que desató la indignación de la conductora de Magaly TV, la firme. Las lamentables declaraciones de Díaz fueron cuestionadas por los usuarios en Twitter, quienes se sorprendieron por lo que habían escuchado.

En medio de esta polémica, Flor Polo se pronunció y dejó en claro que no está de acuerdo con la reacción machista y la falta de solidaridad de su madre Susy Díaz con la víctima.

“De verdad, no sé qué es lo que habrá pasado porque no he conversado con mi mamá ni he visto el programa (Magaly TV, la firme), Pero yo sí estoy en contra de la violencia del hombre contra la mujer y de la mujer al hombre, así sea violencia psicológica o física ”, dijo a Trome.

Asimismo, Flor Polo aseguró que conversará con Susy Díaz y le sugirió que, de haber cometido un error, se disculpe.

“En algún momento conversaré con ella para enterarme qué ha pasado y si ha cometido un error, porque todos cometemos errores, que se rectifique ”, añadió.

Usuarios molestos con Susy Díaz por expresiones machistas

A través de Twitter, muchos usuarios manifestaron su indignación y sorpresa por las frases machistas que lanzó Susy Díaz contra Iris Castillo, quien fue víctima de violencia de género por Walter Obregón.

“No puedo creer las palabras que salen de su boca”, “Se muestra tal como es”, “Susy Díaz mostrándose cero empática con la víctima, acusándola de mentirosa y repitiendo ‘¿Dónde está el ojo reventado?’, encima dijo que seguro le tiene envidia. No sé por qué, pero me sorprende mucho, tía Susy”, “Justificando con total descaro que su ex haya sido violento y demostrando cero empatía por una víctima de violencia. No tiene vergüenza de justificar a un agresor. Hoy puede ser un golpe, Susy, mañana puede ser una peruana menos. No mereces nada”, “Mostró su verdadera careta de machista y apañadora. Qué horror”, fueron algunos de los comentarios.

Susy Díaz

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

