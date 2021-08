Eva Ayllón elogia a Marcela Navarro en La voz Perú: “Así se debe cantar, sin mucho adorno”

Una de las cosas que los entrenadores de La voz Perú destacan en un participante es la calidad de interpretación y conexión. Este fue el caso de Marcela Navarro, quien en la edición del viernes 6 de agosto cantó “A medio vivir” de Ricky Martin y emocionó a todos en el set.

Tras terminar su presentación, Eva Ayllón, Guillermo Dávila, Mike Bahía y Daniela Darcourt se pusieron de pie para aplaudir lo que acababan de presenciar en el inicio de los conciertos en vivo. Ante esto, la artista criolla fue una de las primeras en resaltar el talento de Navarro; le manifestó que esa es la manera correcta de cantar.

“ Marcela, permíteme decirte que así se canta, así de simple, sin mucho adorno . Esa forma que tú interpretas es la manera que se debe cantar siempre. Te felicito, me gusta mucho, me siento orgullosa de ti y aquí mi amigo (señalando a Guillermo Dávila) no sé qué va a hacer ahora, la verdad”, dijo la intérprete de “Ritmo, color y sabor”, quien en la edición anterior criticó a Paula Leonardi por sus desafinaciones y gritos.

Por su parte, Guillermo Dávila se mostró orgulloso de tener en su equipo a Marcela Navarro. “Qué bonito eso que nos brindas. Eres grande y muy sencilla dentro de todo lo que te rodea”, comentó

En tanto, Mike Bahía solo tuvo palabras de elogio para la concursante. “Estoy maravillado de ver tanta magia, arte sobre en el escenario, esa manera de entregarnos lo que eres, te lo agradezco. Siento que hay pocos artistas con esa calidad interpretativa que tú nos regalas . Es momento de escuchar de tu voz tus canciones”, sostuvo.

Finalmente, Marcela Navarro fue salvada por Guillermo Dávila para que continuara en competencia en La voz Perú.

