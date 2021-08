Alejandra Baigorria continúa en Esto es guerra: Mi renuncia fue real, pero tengo un contrato

Alejandra Baigorria retornó al set de Esto es guerra y sorprendió a los televidentes y seguidores del reality, pues el jueves 5 de agosto había renunciado en vivo por no estar de acuerdo con las decisiones del Tribunal ante el comportamiento de Rosángela Espinoza.

La empresaria de Gamarra explicó que retornó para cumplir con su contrato. “Mi renuncia fue real, yo quise renunciar pero obviamente tengo un contrato. Y como una persona responsable, como una persona que es empresaria y que sabe cómo se maneja este tema de los contratos, tengo que respetar mi contrato y continuar con mi trabajo”, afirmó.

Además, la influencer de 33 años aseguró que pese a los inconvenientes que se le presentan en el espacio de América TV, le gusta su trabajo y continuará compitiendo.

“Yo amo mi trabajo, si no quisiera estar acá creo que el productor general sabe que voy a subir a su oficina y se lo voy a decir. Yo sí quiero estar acá, cumplir con lo que tengo que hacer y me gusta hacerlo, me gusta competir porque se nota, sino me verían perder y no me importaría”, continuó.

Además, Alejandra Baigorria admitió que no le gusta cuando siente que sus compañeros de trabajo son “hipócritas”. “Hablan una cosa y luego se paran, para lavarse las manos, atrás para no darle el castigo a Rosángela”, acotó.

Alejandra Baigorria enfureció luego de que algunos de los chicos reality votaron por la permanencia de Rosángela Espinoza en Esto es guerra, pese a que opinaban lo contrario.

