Momentos de tensión se vivió en el set de Esto es guerra la noche del jueves 5 de agosto luego que Alejandra Baigorria renunciara al programa en vivo porque a Rosángela Espinoza no la sancionaron por ausentarse del reality a causa de su estadía en Europa.

“ Yo veo a todos riéndose, burlándose de todo, yo sí tomo en serio esto y les juro yo renuncio, me voy del programa . A mí nadie se va a burlar de mí o dejarme como la mala, no me importa, yo renuncio (sic)”, dijo con la voz entrecortada la pareja de Said Palao.

La actitud de Alejandra Baigorria causó el asombro de todos sus compañeros de Esto es guerra. Rosángela Espinoza, la causante del fastidio de la empresaria, dio su punto de vista; le pidió a su compañera que se tome las cosas con calma.

“ Espero que tome una tacita de manzanilla, que se relaje y lo deje ahí . Creo que ella está muy aferrada al pasado. Hoy en día renunciar así porque sí, no es. Hay que pensar muy bien, analizar la situación muy bien y tomar las decisiones correctas”, sostuvo para las cámaras de América espectáculos.

Cabe recordar que, en julio, Alejandra Baigorria manifestó sus deseos de retirarse de Esto es guerra tras presentar problemas para completar un desafío de altura. “No lo voy a hacer, no quiero hacerlo. No puedo, no puedo, no quiero, no me gusta esta presión. No, no, basta, no... No puedo hacerlo, me pongo dura, no puedo con la presión. Ya es hora de que me vaya, ya”, comentó en aquella oportunidad.

