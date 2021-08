Mariella Zanetti se pronuncia tras desmayarse en TV: “fue el estrés de la semana”

Mariella Zanetti sufrió una descompensación durante su visita al set de En boca de todos, este viernes 6 de agosto. La actriz se desmayó en vivo y preocupó a los conductores del programa que expresaron incertidumbre.

Tras lo vivido, la exfigura de Recargados de risa se pronunció y dio detalles sobre su estado de salud. Así también, reveló cuáles habrían sido las causas de la pérdida del conocimiento.

“Es la primera vez que me pasa. Dentro del programa empecé a sentirme mareada y les dije a los chicos: ‘Agárrenme, porque siento que me voy a caer’. Yo me he estado aguantando para que se vayan a corte”, recordó Zanetti.

“Me desmayé dos veces, una en vivo y nuevamente cuando me recuperé fuera de cámaras. Felizmente, en el canal inmediatamente me atendieron”, agregó a Trome la actriz cómica.

En otro momento de sus declaraciones, contó las posibles causas de su descompensación. Una de ellas, según reveló, habría sido el alejamiento de su hija, quien viajó a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades profesionales.

“ Yo creo que esto se debe al estrés de la semana, por el tema de que mi hija se ha ido de viaje , también no comí bien en la mañana, ni tomé desayuno”, explicó.

“Todavía estoy como nublada. La gente me está escribiendo y llamando preocupada, y a mí no me gusta alarmar a nadie. Creo que esto ha sido producto de un cúmulo de emociones de varios días”, sentenció.

