La voz Perú: Paula Leonardi se pronuncia tras quedar en sentencia con Iván Mc

Paula Leonardi, quien fue una de las favoritas durante su paso por Yo soy al imitar a Demi Lovato, llegó hasta los conciertos en vivo de La voz Perú, donde cantó “Por siempre tú” de Christina Aguilera, pero no destacó y quedó en sentencia.

La joven cantante, quien pertenece al equipo de Mike Bahía no logró sorprender a los entrenadores y recibió una severa crítica por parte de Eva Ayllón.

“Estas criaturas no saben cómo se maltratan la garganta, hablando la verdad. No saben el tipo de daño que se hacen a sus cuerdas vocales. Yo, por ejemplo, a ella (Paula) la pongo en un show de una hora y me canta tres canciones, no va para más. Están jóvenes, no tienen nada que perder. El lucimiento, no, es el corazón (lo que importa)”, dijo la cantante criolla.

Los comentarios de Eva Ayllón no fueron del agrado de Paula Leonardi, quien trató de defenderse señalando que no tuvo un buen retorno, lo que afectó su presentación. Ante esto, la intérprete de “Mal paso” le aconsejó que acepte sus errores y no busque excusas. “Nosotros ahora no podemos permitir excusas, desafinaciones, ni gritos”, dijo.

Finalmente, Leonardi fue enviada a sentencia junto a Iván Mc. Los dos lucharán este sábado 7 de agosto por quedarse en La voz Perú.

Luego de los comentarios y del peligro de eliminación, Paula Leonardi se pronunció a través de sus historias de Instagram, donde aseguró que dejará lo mejor en su próxima presentación.

“ No podemos controlar lo que sucede, pero podemos controlar cómo reaccionar ante eso. Este sábado verán la mejor versión de mí ”, escribió.

Paula Leonardi se pronuncia tras quedar en sentencia con Iván Mc. Foto: captura/Instagram

