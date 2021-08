Iván MC revela que quiso elegir a Mike y no a Daniela: “Mi intención era irme donde el parcero”

Iván MC ahora pertenece al equipo de Mike Bahía en el concurso de canto La voz Perú. El intérprete de reggae había sido eliminado del equipo de Daniela Darcourt en la etapa de knockout ante Aldair Sánchez, sin embargo, el artista colombiano decidió usar el comodín de robo para sumarlo a su grupo.

En la última edición del reality de Latina, Iván MC reveló que desde un inicio quiso elegir como coach al intérprete de “Amantes” y se encuentra muy contento porque finalmente logró estar en su equipo.

“En mi audición Daniela bloqueó a Mike, era algo que no me esperaba, me sorprendió totalmente porque desde el inicio mi intención era irme donde el parcero”, comentó.

“Desde mi audición sentí una buena química con Mike y creo que esa fue una de las principales razones para que Mike pueda robarme en el knockout. Creo que lo que Mike vio en mí fue la afinidad y el gusto por el mismo género, el reggae, y estoy supercontento de estar en este equipo de Mike Bahía”, continuó.

Iván MC abrió la noche de conciertos con una interpretación del tema “Yo no soy tu prisionero” de Los auténticos decadentes y una vez más dejó maravillados a los jueces. Tras su actuación, el joven cantante fue elogiado por Daniela Darcourt.

“Iván, yo te lo dije desde el día uno, estoy muy feliz de tu gran crecimiento, de tu desempeño, yo siempre te he dicho que tú tienes una labor muy importante: defender el reggae y traer a ese pedacito de barrio, nuestro barrio La Victoria. Gracias”, comentó la salsera, mientras que el participante agradeció el gesto.

