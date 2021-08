Integrantes de Esto es guerra se pronuncian tras renuncia en vivo de Alejandra Baigorria

En la más reciente edición de Esto es guerra, Alejandra Baigorria no toleró las burlas que recibió por parte de sus compañeros tras quejarse de un supuesto favoritismo hacia Rosángela Espinoza, quien fue salvada por el público para continuar en el programa.

“Yo veo a todos riéndose, burlándose de todo, yo sí tomo en serio esto y les juro (que) yo renuncio, me voy del programa. A mí nadie se va a burlar de mí o dejarme como la mala, no me importa, yo renuncio (sic)”, dijo la empresaria en vivo para luego salir corriendo del set hacia su camerino.

Tras ello, diferentes integrantes de Esto es guerra opinaron sobre Baigorria ante las cámaras de América espectáculos. La mayoría coincidió en que la molestia no debió provocar su renuncia, ya que, para ellos, fue una exageración.

“ Espero que tome una tacita de manzanilla, que se relaje y lo deje ahí. Creo que ella está muy aferrada al pasado . Hoy en día renunciar así porque sí, no es. Hay que pensar muy bien, analizar la situación muy bien y tomar las decisiones correctas”, comentó Rosángela Espinoza, quien llegó dos días después al programa tras estar en Europa.

Por su parte, Karen Dejo entendió el fastidio de Alejandra Baigorria, pero resaltó que exageró con su abrupta decisión.

“ Entiendo a Alejandra hasta un punto, pero como adulta creo que se excedió en tomar la decisión ”, comentó.

En tanto, Pancho Rodríguez le recomendó que trabajara en sus emociones y no tomar las cosas a la ligera.

“Creo que Alejandra tiene que trabajar el tema de la frustración. Ella se puso en una posición de ‘soy la mala’. Lo más probable es que regrese y genere una posición”, indicó.

Por su parte, Mario Irivarren explicó que las supuestas burlas hacia Alejandra Baigorria no fueron para ella.

“Sintió que los demás se lo estaban tomando a la broma. Ella se molestó cuando todos nos reímos, pero no fue de ella, fue de Karen”, manifestó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.