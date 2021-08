Allison Pastor vivió momentos complicados luego que una lesión que venía arrastrando hace semanas le cobrara factura a pocos días de una nueva edición de Reinas del show.

Como se sabe, la pareja de Erick Elera, es una de las favoritas para levantar la copa del reality de baile. Sin embargo, ese sueño podría quedar truncado por su actual estado de salud.

El miércoles 4 de agosto se informó a través de redes sociales que Allison Pastor fue auxiliada y llevada por paramédicos hasta una clínica local tras presentar fuertes dolores en la columna, lesión que ya había informado a la producción.

“Ayer (4 de agosto) Allison Pastor fue llevada de emergencia a la clínica por un fuerte dolor en la columna ”, se lee en el post que compartió la página de Reinas del show.

Cabe mencionar que, antes de su lesión, la bailarina contó a El Popular que estaba con medicamentos para poder manejar el dolor.

“Tengo una lesión en la costilla, una inflamación, y me está costando bailar. El doctor me ha dicho que en un mes desaparecerá este dolor. Estoy con medicamentos, pero igual bailaré un festejo que no es nada fácil. Erick (Elera) me apoya en todo, sin él no podría estar cumpliendo este sueño en el programa de Gisela”, dijo hace unos días.

Tras esto, Gisela Valcárcel se pronunció desde sus historias de Instagram y lamentó la situación de Allison Pastor. “Recupérate”, fue el escueto mensaje que escribió la conductora junto a una foto del preciso momento en que la concursante era trasladada en una camilla.

Gisela Valcárcel se solidariza con Allison Pastor por fuerte lesión en Reinas del show. Foto: captura/Instagram

