Eva Ayllón critica presentación de Paula Leonardi en La Voz Perú: “No podemos permitir gritos”

Paula Leonardi se presentó en la primera fecha de los conciertos en vivo de La voz Perú. Sin embargo, su performance no logró convencer a los entrenadores del programa, en especial a Eva Ayllón, quien lamentó que muchos jóvenes maltraten su voz al no emplear tonalidades adecuadas. “Estas criaturas no saben cómo se maltratan la garganta, hablando la verdad (...) Nosotros ahora no podemos permitir excusas, desafinaciones ni gritos. Paula, llévate este consejo: ‘Cuando tú salgas a hacer un show no te vas a parar y llamar la atención en el momento al guitarrista, al percusionista, tienes que seguir adelante, ellos te tienen que encontrar’”, recomendó la cantante criolla. Video: Latina