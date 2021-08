Edwin Sierra revela que no quiere volver a la televisión: “Estoy feliz en la radio”

Edwin Sierra se ha mantenido ya varios años alejado de la televisión desde que conduce su programa radial Cumbias y risas en Nueva Q. Por ello, el comediante afirmó que por ahora se siente muy cómodo en su espacio radial, por lo que no piensa en volver a la pantalla chica.

El imitador nacional aseguró que ha calado en los taxistas y amas de casa, por lo que logrado mantenerse en el primer lugar dentro de su horario. Por otro lado, también reveló que la diferencia entre televisión y radio es muy especial, por lo que otros actores y artistas fallaron en su intento dentro de este medio.

“Te soy honesto, estoy feliz en la radio, a mí déjame en la radio, es mi hábitat. Las amas de casa, taxistas y guachimanes son mis hinchas, la radio tiene la magia de estar más cerca a la gente. Hasta de los mercados me llaman para darme el precio de las verduras, esa es la magia de la radio, lleva a todos lados. Quizás algún momento regrese (a la televisión), propuestas no faltan, pero ahora me quedo acá”, indicó para El Popular.

“Tengo la dicha de que tanto en radio y televisión siempre me fue bien. Conocidos comediantes, cantantes y hasta presentadores de televisión tentaron la radio, pero no les fue bien, no lo digo yo, ahí están los resultados. El público es distinto, si no les gusta cambian de emisora y ya fuiste, gracias a Dios tengo mi hinchada fiel”, agregó.

Consciente de que la comedia nacional no se ha renovado en los últimos años, Edwin Sierra señaló que es la falta de oportunidades lo que ha generado la ausencia de nuevos valores, ya que, según su criterio, el talento está en la calle.

“Es por falta de oportunidades, no hay nuevos espacios. Tenemos a nuestros consagrados Melcochita, Miguelito Barraza, Jorge Benavides, Carlos Álvarez, Manolo Rojas, entre otros. He visto buenos talentos en comediantes de la alameda Chabuca, conocidos del teatro de la calle, quienes exponen su humor en redes sociales y son un boom”, sentenció.

