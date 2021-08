Cantante Jason Quettel: “No quiero denigrar a la mujer como muchos artistas lo han hecho”

El cantante venezolano Jason Joel Pérez Ramos, más conocido como Jason Quettel, acaba de lanzar su carrera artística en Perú luego de haber superado fuertes episodios que lo alejaron de la música por un tiempo.

Como muchos de sus compatriotas, el joven artista tuvo que dejar Venezuela junto a su familia para comenzar desde cero debido a la crisis en su país natal. Llegó en 2018, con la esperanza de crear su propio futuro. Sin embargo, durante su estadía en el país fue víctima de xenofobia y explotación laboral.

Pese a las adversidades, decidió no abandonar su sueño de convertirse en cantante. Subía a los buses de Lima e interpretaba conocidas baladas. Ahora forma parte de la disquera internacional VenMusic, con la que ha grabado dos temas: “Eres” y “Del amor no se vive”. Conoce aquí su historia.

- ¿Por qué tuviste que dejar Venezuela?

Por toda la situación del país, estaba muy fuerte. Mi papá tomó la decisión de venirnos para acá, unos días antes me había presentado para una beca en el conservatorio, pero tuve que dejarlo todo allá.

- ¿Estudiaste música en en tu país?

Sí, e studié ocho meses en el conservatorio de música, pero por la situación tuve que salir del país y dejar todo .

- ¿Qué trabajos hiciste para solventar tus gastos en Perú?

Cuando llegué al Perú, conseguí trabajo, pero duró solo tres días. Mi jefa comenzó a explotarme mucho. Era un minimarket en el Callao. Cuando no había nada que hacer, la señora tiraba la comida de los estantes al suelo. Me denigraba por ser venezolano. Me chocó bastante porque tenía a penas un día de haber estado acá y fue bastante fuerte porque jamás había vivido eso en Venezuela .

Busqué trabajo en otro lugar, me costó un poco porque en ese entonces tenía 17 años. Trabajé en varias cosas, incluso en Gamarra, en una tienda de ropa. Hasta que tomé la decisión de volver a la música.

- ¿Te costó mucho tener que dejar la música para poder sobrevivir de alguna manera?

Sí. Venía desde Venezuela, metiéndome de lleno en la música en el conservatorio. Llegar acá y buscar un trabajo formal fue muy fuerte porque estuve un año y medio sin poder cantar.

- ¿Has tenido otras experiencias más de xenofobia o maltrato laboral durante tu estadía en Perú?

Hace cinco meses, cuando trabajaba cantando en los buses, un pasajero me escuchó y me contrató para dar una serenata. Fuimos hasta la casa de su pareja y canté durante media hora. Él me pagó y luego me dijo: ‘Voy al baño y vuelvo. Si te vas ya fuiste, ya sé por donde trabajas’. Sacó un cuchillo y empezó a amenazarme. Me insultó por ser venezolano. Quería que le vaya a cantar a otra chica, pero no me iba a pagar .

Habían unos militares cerca, pero no hicieron nada. Cuando entró al baño, me fui caminando rápido hasta llegar al paradero, sentía que el muchacho iba detrás mío. Fue la peor experiencia de mi vida, nunca me sentí tan amenazado .

- ¿Cómo es que pasas de cantar en buses a recibir la propuesta de la disquera VenMusic, que es internacional?

En febrero de este año, un amigo que también cantaba me llamó para ir a San Luis, cerca a la Videna. Cantamos frente a una reunión de gente, las personas eran muy amables. Canté algunas baladas. Una chica me estaba grabando, luego pidió que vaya a la puerta, me dijo que era la esposa del dueño de una disquera estadounidense.

Me pidió mi número para estar en contacto. Fue una emoción grande porque era una de las oportunidades que siempre había estado esperando . Le pasé algunos videos y audios, se lo mandó a su esposo y le gustó. Me dijeron que quería comenzar a trabajar más formal conmigo. Conseguimos el estudio y ahí comenzó todo .

- ¿Qué le dirías a los jóvenes que ha tenido que dejar su sueño de convertirse en músico?

Vuelvan a la música. Nunca es tarde para comenzar de nuevo , lo digo por experiencia propia. A pesar de todos los momentos que pude atravesar, Dios me ha brindado una nueva oportunidad, el tiempo de él es perfecto. Que sigan manteniendo la confianza en que van a lograr lo que realmente quieren. Esto yo lo soñaba desde niño.

- El género que interpretas es pop urbano. ¿También te gustaría incursionar en el reguetón?

Estoy pensando en sacar una canción más romántica. Quiero hacer un cambio en la música , porque ahora las canciones tienen una letra muy distinta a la de hace muchos años atrás.

Todo depende del tipo de letra. Si es un reguetón que tiene una parte romántica, estaría tranquilo. No quiero denigrar a la mujer como muchos artistas lo han hecho . Quiero hacer temas que se puedan dedicar las parejas y, si es sobre el desamor, que trate sobre los momentos lindos que pasó con esa persona.

- ¿Crees que una canción es mejor por el mensaje que lleva a las personas?

Sí. Quiero lograr que las personas se sientan identificadas con la letra. La melodía puede ser muy bonita, pero si tiene una letra vulgar, sería hacer más de lo mismo.

- En las redes sociales agradeces el apoyo de la cantante peruana Nicole Pillman. ¿A qué se debe?

Ella es la esposa del productor del estudio donde grabé mis canciones. Me estuvo apoyando, recibí clases de canto por parte de ella, me ha dado muchos consejos. Es bonito que una persona que sabe tanto de música y ha estado en distintos escenarios me este aconsejando y guiando por un camino sano . Sus canciones también son de romance, me siento identificado con su música. Le agradezco mucho.

- ¿Has pensado participar en algún concurso de televisión como La voz Perú?

Sí, iba a participar. Pero como estuve muy ocupado con las grabaciones, se me pasó la fecha para mandar el video, ya lo tenía grabado. Me dijeron que las audiciones estaban cerradas. Me gustaría participar para ganar más experiencia.

