Alejandra Baigorria y Said Palao reforzarán a Jazmín Pinedo en Reinas del show

La séptima gala de Reinas del show promete más de una sorpresa. Esta vez, los ‘guerreros’ Alejandra Baigorria y Said Palao llegarán por primera vez a la pista de baile del reality para reforzar a Jazmín Pinedo y ayudarla a superar la sentencia.

En conversaciones con la prensa, la popular empresaria de Gamarra se mostró muy confiada en que la ‘chinita’ logrará su permanencia en el reality de América televisión, aunque admitió que el baile no es su fuerte.

“Estoy supernerviosa porque nunca he pisado el set de Gisela, yo no bailo, eso me caracteriza. Este es un programa importante, una pista donde se han hecho bailarinas increíbles. Pero estoy haciendo un gran esfuerzo para apoyar a Jazmín, vamos a tratar de sorprender”, aseguró.

Además, confesó que su pareja es quien tiene los mejores pasos y confía en él para dar un buen espectáculo al público. “Nuestra relación ha sido una relación de pandemia, no hemos podido salir a bailar, pero sé que nos vamos a complementar muy bien en la pista. Además, aunque él es un poco tímido, baila bien, Said baila mejor que yo”, indicó.

Alejandra Baigorria y Said Palao junto a Jazmín Pinero en los ensayos de Reinas del show. Foto: Alejandra Baigorria / Instagram

Para Alejandra Baigorria, Jazmín Pinedo tiene todas las condiciones para derrotar a Paula Manzanal. “Va salir de sentencia porque, según lo que he visto en cada gala, entre las dos sentenciadas, ella la puede ‘revolcar’. A Jazmín le veo muchas ganas, veo que ha mejorado, y eso se siente”, comentó.

Asimismo, la influencer de 33 años dijo ser una mujer de retos y dejó entrever que le gustaría ser parte de la próxima temporada de Reinas del show. “Sería un reto gigante, en mi vida he tenido tantos retos que uno más sería parte de la adrenalina, del día a día. Sí me gustaría porque soy una mujer de retos y si hay algo que no sé, que es el baile, me gustaría aprenderlo”, refirió.

