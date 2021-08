Alejandra Baigorria se pronuncia tras renunciar a EEG: “Prefiero caer mal por ser sincera”

Alejandra Baigorria protagonizó un tenso momento en la última edición de Esto es guerra al anunciar su renuncia intempestiva del reality, en el que estuvo por varios años.

La empresaria se mostró muy molesta porque Rosángela Espinoza apareció dos días después en el programa tras su viaje a Europa y no fue sancionada por el Tribunal. Baigorria dio a conocer su enojo, pero al percatarse de que sus compañeros se empezaron a reír mientras hablaba, ella decidió dejar el espacio.

“Yo veo a todos riéndose, burlándose de todo, yo sí tomo en serio esto y les juro (que) yo renuncio, me voy del programa. Nadie se va a burlar de mí o dejarme como la mala, no me importa, yo renuncio ”, dijo con la voz entrecortada la chica reality y procedió a salir corriendo del set.

Ante esta actitud, todos los presentes en Esto es guerra se mostraron sorprendidos, ya que Alejandra Baigorria es una de las competidoras más fuertes del programa.

Finalmente, la pareja de Said Palao se pronunció tras protagonizar el polémico momento.

“Prefiero caer mal por sincera que bien por hipócrita. No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza”, escribió Alejandra Baigorria en sus historias de Instagram.

Rosángela Espinoza pide a Alejandra Baigorria que se calme

Rosángela Espinoza sugirió a Alejandra Baigorria que se tome las cosas con calma y que recapacite sobre su renuncia a Esto es guerra.

“Espero que tome una tacita de manzanilla, que se relaje y lo deje ahí. Creo que ella está muy aferrada al pasado. Hoy en día renunciar así porque sí, no es. Hay que pensar muy bien, analizar la situación muy bien y tomar las decisiones correctas”, comentó la modelo a América espectáculos.

