Alejandra Baigorria reaparece en Esto es guerra tras polémica renuncia en vivo

Alejandra Baigorria abandonó el set de Esto es guerra el último jueves 5 de agosto, luego de renunciar en vivo tras diferencias con Rosángela Espinoza.

Este viernes, la empresaria de Gamarra reapareció para dejar su descargo y explicar por qué no puede irse el reality.

En su pronunciamiento frente a Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, aclaró que la escena armada en la edición anterior del programa no fue para deslindarse de la competencia e irse de viaje.

“No tengo nada planeado. Si estoy aquí es porque, ante una renuncia... para que alguien se vaya, debe de haber un acuerdo mutuo por quien te contrata. Reafirmo mi posición sobre lo ocurrido ayer. Sigo pensando en que cuando uno comete un error, debe ser sancionado (en referencia a Rosángela Espinoza)”, remarcó.

“ Mi renuncia fue real, pero tengo que respetar mi contrato ”, señaló la modelo frente a las cámaras de América Televisión.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria al renunciar el jueves?

Alejandra Baigorria dejó atónitos a sus compañeros por pedir su renuncia en vivo y dejar el set de Esto es guerra. Todo inició luego que Rosángela Espinoza fuera “salvada” de ser sancionada tras faltar dos días al programa.

“Yo veo a todos riéndose, burlándose de todo, yo sí tomo en serio esto y les juro, yo renuncio, me voy del programa. Nadie se va a burlar de mí o dejarme como la mala, no me importa, yo renuncio”, expresó la empresaria de Gamarra.

