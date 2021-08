Aída Martínez comparte foto del recuerdo al lado de Erick Elera y Andrés Wiese: “Buenas épocas”

Aída Martínez sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía del recuerdo, cuando trabajaba para una productora de eventos en su natal Arequipa.

A través de su perfil de Instagram, la influencer compartió una instantánea de hace doce años, en la que posa al lado de los actores Erick Elera y Andrés Wiese, quienes formaban parte del elenco de la teleserie Al fondo hay sitio.

“Recuerdo estas buenas épocas, pertenecí a una casa productora en Arequipa y me encargaba de movilizar a los artistas, hacer que se sientan como en casa. Conocí a muchas personas de la televisión y también a artistas internacionales, como Daddy Yankee”, escribió como descripción de la imagen.

Según contó la modelo, no pudo tomarse muchas fotografías en ese entonces, pues se concentraba más en su trabajo y las redes sociales no tenían mucha popularidad.

“Nadie se imaginó que años después yo pertenecería a la farándula peruana ¡Ni siquiera yo! Ahora muchos de ellos dicen ‘¡Ah eras tú! La chibola loca que me recogía y llevaba a todas partes!’ y yo digo ‘sí, cambié mucho’”, continuó.

Aída Martínez pide a usuarios de redes sociales que no cuestionen su maternidad

Aída Martínez envió un fuerte mensaje a los usuarios que critican su forma de criar a su bebé de 5 meses. Según expresó la modelo en redes sociales, recibe muchos comentarios negativos y ataques por su forma de vivir la maternidad.

“Cada vez que me grabo sola, me preguntan dónde está Arielita. Ella está conmigo todo el tiempo, no entiendo por qué siempre me preguntan eso. Este es el Instagram de Aída Martínez, no de Ariela. Ya cuando sea grande, ella decidirá si quiere abrir su cuenta. No le veo la necesidad de crearle”, comentó.

