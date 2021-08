Walter Obregón es detenido por violencia física y psicológica contra Iris Castillo

Walter Obregón, quien fuera pareja de Susy Díaz durante varios años, fue detenido en la comisaría de Huarmey tras ser denunciado por el presunto delito de violencia contra la mujer física y psicológica en agravio de Iris Castillo, su actual pareja. La denunciante se contactó con el programa Magaly TV, la firme para dar a conocer cómo ocurrió este caso de violencia de género.

Castillo contó que se encontraba en el local del negocio de Obregón y que éste se empezó a hostigarla porque se resistió a compartir un trago con él.

La denunciante señaló que, más tarde, cuando pretendió retirarse del lugar, el empresario la acusó de haberle robado dinero y la echó a la calle, por lo que ella decidió llamar a un amigo para que la recogiera y la llevara a casa. Sin embargo, cuando el exnovio de Susy Díaz se enteró, la atacó físicamente.

“Se alocó y empezó a jalarme el cabello con fuerza, yo sentí que me sacó mechones. Me ha jalado como ha querido el cabello porque toda la cabeza me duele. (...)”, manifestó, con la voz entrecortada, ante las cámaras de Magaly TV, la firme.

Iris Castillo contó, además, que Walter Obregón también golpeó a su pequeña mascota. “Mi perrito se acercó y lo tiró con todo”, agregó.

