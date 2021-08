Vanessa Silva, actriz de Luz de luna, revela que tuvo que dejar Venezuela a los 19 años

La actriz Vanessa Silva, protagonista de la telenovela Luz de luna, reveló que tuvo que dejar su país natal Venezuela, cuando tenía 19 años y recién empezaba su carrera artística.

La joven intérprete contó que debido a la complicada situación que atravesaba su país por la crisis tuvo que irse a vivir a México, mientras que sus padres se fueron a Alemania. Por ello, ahora tiene dos nacionalidades, venezolana y alemana.

“Tenía 19 años y lo último que hice fue trabajar en un programa infantil. Es que siempre soñé con la internacionalización, pero la situación del país y lo complicado que era me empujó al final a México, que es un buen centro para trabajar... Hubo un montón de oportunidades que no tenía en Venezuela. Después de que yo me fui del país, mis papás se fueron a Alemania por la misma razón, por las comodidades y la tranquilidad”, expresó en una entrevista para La República.

Aseguró que el mercado artístico de su país natal se ha reducido. “No se produce igual que antes. Ya no es la época de oro de la televisión venezolana, como en algunos años cuando todos querían ir a hacer telenovelas en Venezuela, ya hace mucho tiempo que eso no es así”, sostuvo.

La joven artista ha cautivado con su desempeño en teatro, comerciales, series, cortometrajes e incluso en videos musicales. Foto: Instagram @vanesilvasp

“Yo tenía muy claro que quería actuar y quería tener la oportunidad de explorar nuevos mercados porque cada país trabaja diferente. Entonces, no me quería quedar estancada en una sola cosa. No me arrepiento, me ha ido excelente ”, agregó la actriz de 24 años, quien se encuentra grabando la telenovela junto al actor André Silva.

Además, se solidarizó con sus compatriotas que migran a otros países y son víctimas de la xenofobia y el maltrato laboral. “Me duele verlo y saber que así es. Creo firmemente que los venezolanos buenos que venimos a aportar somos más y no es justo cuando nos rechazan, cuando sentimos que no somos aceptados en un lugar”, dijo Vanessa Silva.

