Maluma será parte del concierto que se realizará por la reapertura de Nueva York

Las grandes ciudades del mundo empezaron a reactivar de a pocos todas sus actividades luego de varios meses de confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, Nueva York, una de las metrópolis más golpeadas en Estados Unidos por la COVID-19 , llevará a cabo un megaconcierto gratuito con la finalidad de abrir sus puertas al mundo.

Este multitudinario evento tendrá lugar en el mítico Parque Central el próximo 21 de agosto y llevará el nombre de We Love NYC: The Homecoming Concert (Amamos Nueva York: el concierto de la vuelta a casa en español). Por ahora, artistas del calibre de Carlos Santana, The Killers y otros han sido confirmados.

Pero este último jueves, el mismo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que Maluma será parte de este evento para felicidad del gran número de latinos que vive en dicha ciudad. De esta manera, el colombiano tendrá una gran chance de mostrarse ante el público estadounidense con un show que dará de qué hablar.

“Es muy importante para mucha gente en esta ciudad tener a una estrella (Maluma) de este calibre en un cartel que ya está plagado de estrellas. Esto va a hacer más increíble algo que ya lo es (...). Todo trata de que nos volvamos a unir”, expresó.

Una de las explanadas del enorme Parque Central será el lugar que acogerá el show, el cual será acondicionado para albergar un total de 60.000 personas. Las entradas serán gratuitas, aunque el único requisito para poder acceder a un boleto será presentar la tarjeta de vacunación contra la COVID-19.

Nueva York se convirtió en una de las primeras ciudades en poner restricciones para las personas no vacunadas. Por ello, la gobernación de dicha metrópolis anunció que exigirá el carné de inoculación para acceder a gimnasios, restaurantes u otros locales con la finalidad de incentivar a los ciudadanos a ser inoculados.

