La voz Perú: Eva Ayllón felicita a participante que cantó pese a secuelas de COVID-19

Este jueves 5 de agosto iniciaron los conciertos en vivo en La voz Perú, por lo que el programa de canto va entrando en su recta final. Karen Schwarz, en su regreso a la televisión, eligió al equipo de Mike Bahía para que sus participantes dieran inicio a esta etapa del reality.

Por ello, Nicolle Manrique tuvo la chance de ser la segunda concursante en subir al escenario de la competencia para demostrar su talento. Pero antes de su presentación, la joven cantante conmovió a todos al revelar que hace unas semanas contrajo el nuevo coronavirus y estuvo a punto de dejar el programa.

“Aún no puedo creer que me encuentre en la etapa de conciertos en vivo, ya que estuvo a punto de retirarme del todo porque fui víctima del COVID-19. Cuando me enteré me sentí muy triste y sentí que realmente parte de mi sueño se estaba frustrando. Estoy aquí en representación de todas aquellas personas que vinieron por una oportunidad en La voz Perú y por este virus vieron sus sueños truncados”, expresó.

Luego, Nicolle interpretó de gran manera el tema “Y hubo alguien” de Marc Anthony, lo cual generó las mejores reacciones de los cuatro jurados. Sin embargo, fue Eva Ayllón quien felicitó aún más su actuación al indicar que en horas previas la concursante tuvo un dolor de garganta que puso en peligro su aparición en pantalla.

“El público muchas veces ignora las cosas que pasan aquí. Ella ha estado muy malita de la garganta toda la tarde, hasta yo que no pertenece a mi equipo me preocupé mucho por ella. Lo has hecho muy bien, has salvado la situación porque yo sé que tu estas mal con tu garganta, así que Mike, hay cuidar un poquito a ella (sic)”, sostuvo.

Luego, Guilermo Dávila, Mike Bahía y Daniela Darcourt también emitieron comentarios positivos tras la interpretación de Nicolle Manrique.

