Korina Rivadeneira sobre Jazmín Pinedo en Reinas del show: “Siento que va a sorprender”

Hace unos días, Korina Rivadeneira regresó a Perú tras pasar unos días en Miami junto a Mario Hart. Ahora, mientras se prepara para su siguiente presentación en Reinas del show, la modelo venezolana contó que Jazmín Pinedo, quien está en sentencia con Paula Manzanal, dará una gran sorpresa en la pista de baile este sábado.

“Jazmín (Pinedo) está ensayando como nunca y como nadie, siento que ella va a sorprender”, comentó la joven que ganó “los mejores pasos” al bailar la marinera “La concheperla” en la última edición del programa.

Tras elogiar el esfuerzo y la dedicación de Jazmín Pinedo, Korina Rivadeneira, quien ha descartado que la producción de Reinas del show tenga favoritismo por ella, aseguró que dará lo mejor de sí misma para poder continuar en competencia y así acercarse más a la copa.

“Ensayar menos días siempre juega en contra, pero, como sea, voy a llegar a esta gala a sorprender”, comentó. “Mi desventaja en la competencia es que no tengo la experiencia, pero eso no es algo que me frene”, añadió la modelo.

Recordemos que, tras la última edición de Reinas del show, Jazmín Pinedo le cerró la puerta en la cara a un reportero de América Espectáculos. Este suceso hizo que la participación de la popular ‘Chinita’ en el concurso de baile fuera muy comentada en redes sociales.

Korina Rivadeneira se reencontró con su padre tras años separados

Por otro lado, Korina Rivadeneira reveló que vivió un emotivo reencuentro con su progenitor durante su viaje a Estados Unidos. “Tenía cuatro años sin ver a mi papá... Así que llego a esta gala recargada, con el amor uno se llena de energía”, manifestó la modelo.

