Jennifer Aniston reveló cuál es su secreto para controlar la ansiedad

En el último tiempo diversas figuras del mundo del entretenimiento y del deporte se han venido pronunciado acerca de los problemas de salud mental que enfrentan a diario. La constante exposición al público y las expectativas que se generan en torno a ellos los deja a merced de una constante presión y ansiedad que puede resultar peligrosa.

No obstante, algunos artistas han logrado encontrar algunas rutas simples y muy personales para resolver estos obstáculos. Por ejemplo, Jennifer Aniston reveló en una reciente entrevista con la revista InStyle cuál es su secreto para controlar estos problemas respecto a las comidas y las bebidas alcohólicas.

La protagonista de “Mi novia Polly” expresó que de vez en cuando suele comer un dulce o una sola fritura como las papas para saciar sus ganas de comida chatarra. Es una dieta balanceada que ella misma se impuso para evitar los excesos. “(...) Puedo comer sólo un M&M o una patata frita. (...) “, señaló.

Jennifer Aniston luce una esbelta figura a sus 52 años de edad. Foto: Instagram

Jennifer Aniston también dejó en claro que las bebidas alcohólicas están casi fuera de su vida, aunque contó que actualmente tiene varias de estas en su hogar.

“Si alguien me pregunta si quiero un lo que sea con arándanos, coco, pepino o algo así, siempre digo que no. Aunque cuando me mudé, mucha gente me regaló una suscripción para recibir distintos tequilas cada mes, así que si vienes a mi casa puedes pedir casi cualquier cosa, porque tengo una bodega muy bien abastecida”, sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.